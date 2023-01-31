ВАШИНГТОН, 31 янв — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден заявил, что его страна не будут предоставлять Украине истребители F-16, сообщает пресс-пул Белого дома. Конгрессмены потребовали от Белого дома объяснить поставки танков Украине

"Нет", — ответил Байден на вопрос журналистов о том, собираются ли в Вашингтоне предоставлять Киеву F-16.

Ранее в Пентагоне заявляли, что Соединенные Штаты не исключают возможность поставок истребителей F-16 Украине.

Ранее Россия направила странам — членам НАТО ноту из-за поставок Украине вооружений. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, содержащие вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.