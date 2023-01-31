НЬЮ-ДЕЛИ, 31 янв — ПРАЙМ. Исполнительный совет МВФ одобрил просьбу Бангладеш о предоставлении стране нового транша финансовой помощи в размере 4,7 миллиарда долларов в виде специальных прав заимствования. МВФ спрогнозировал замедление роста индийской экономики

Как отмечается в заявлении фонда, около 3,3 миллиарда долларов выделено в рамках механизмов расширенного кредитования и расширенного финансирования, что позволяет немедленно выделить около 476 миллионов долларов. Еще около 1,4 миллиарда долларов выделены в рамках недавно созданного фонда жизнестойкости и устойчивого развития.

"Программа 42 — месяцев поможет сохранить макроэкономическую стабильность, защитить уязвимых и способствовать инклюзивному и "зеленому" росту. Реформы будут сосредоточены на создании бюджетного пространства для увеличения расходов на социальные нужды и развитие; укреплении финансового сектора; модернизации основ политики; и повышении устойчивости к изменению климата", — говорится в заявлении МВФ.

Фонд отметил, что устойчивое восстановление экономики Бангладеш после пандемии было прервано специальной военной операцией России на Украине, что привело к резкому увеличению дефицита текущего счета Бангладеш, обесцениванию национальной валюты и сокращению валютных резервов.

"Власти приняли всеобъемлющий комплекс мер, чтобы справиться с этими последними экономическими потрясениями. Власти признают, что в дополнение к решению этих насущных проблем, для ускорения роста, привлечения частных инвестиций, повышения производительности и повышения устойчивости к изменению климата также необходимо будет решить давние структурные проблемы и факторы уязвимости, связанные с изменением климата", — отмечается в заявлении.