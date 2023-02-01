МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Инфляция в России в годовом выражении на 30 января составила 11,5% против 11,49% неделей ранее, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". Инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 11,57 процента

"На неделе с 24 по 30 января 2023 года инфляция составила 0,21%. В годовом выражении инфляция практически сохранилась на уровне прошлой недели (11,50% год к году)", — говорится в документе.

Как указано в обзоре, продовольственная инфляция на отчетной неделе составила 0,39% при росте цен на плодоовощную продукцию на 3,5%. При этом в сегменте непродовольственных товаров цены на неделе с 24 по 30 января были в целом стабильны при ускорении снижения цен на электро- и бытовые приборы и строительные материалы.

По прогнозу Минэкономразвития, инфляция в текущем году составит 5,5%. При этом, как говорил в январе глава министерства Максим Решетников, в конце первого квартала инфляция существенно снизится год к году. Это будет связано с тем, что из базы уйдет пик роста цен весной 2022 года. Решетников также не исключил, что во втором квартале инфляция в годовом выражении какое-то время будет даже ниже целевого уровня в 4%.