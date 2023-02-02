МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Автомобили Lada Vesta в целом закончились в российских дилерских центрах, поставки модели ожидаются в марте-апреле, сообщили РИА Новости опрошенные представители отрасли. BMW повысила цены на автомобили в Китае

Производство Lada Vesta было приостановлено еще весной 2022 года из-за проблем с комплектующими. Тогда модель выпускалась в Ижевске, в августе "АвтоВАЗ" принял решение о переносе производства на основную площадку в Тольятти. По словам президента компании Максима Соколова, производство модели планируется возобновить в марте — причем обновленной версии Lada Vesta NG, но пока в комплектации с механической коробкой передач.

"Автомобилей Lada Vesta в целом в дилерских центрах не осталось. Однако не исключаем, что в некоторых автосалонах могут быть единичные экземпляры", — сообщили РИА Новости в ассоциации "Российские автомобильные дилеры".

"Весной 2022 года автомобили поступали к нам на площадки для дальнейшей реализации. Последнее поступление было в июне прошедшего года. В июле был продан последний автомобиль этой модели. По поводу выхода обновленной версии Lada Vesta, по заверению АО "АвтоВАЗ", выход на рынок ожидается в марте-апреле 2023 года", — сообщил источник РИА Новости в официальном дилерском центре бренда.