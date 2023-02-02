АЛМА-АТА, 2 фев — ПРАЙМ. Деятельность Евразийского экономического союза (ЕАЭС) должна носить исключительно экономический характер, заявил премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов. Вице-премьер Казахстана оценил работу с Россией в рамках ЕЭК

В четверг в Алма-Ате в преддверии заседания Евразийского межправительственного совета Смаилов провел встречу с председателем коллегии Евразийской экономической комиссии Михаилом Мясниковичем.

Как сообщила пресс-служба правительства республики, стороны обсудили вопросы дальнейшего устранения барьеров в рамках ЕАЭС, усиления научного подхода к реализации ранее принятых стратегических документов, а также деятельности комиссии по блокам торговли и технического регулирования.

"По словам Алихана Смаилова, Казахстан неизменно исходит из понимания, что деятельность ЕАЭС должна иметь сугубо экономическую направленность", — отмечается в сообщении пресс-службы.

"Все наши решения должны основываться на экономическом прагматизме", — подчеркнул он.

В свою очередь Мясникович отметил, что хорошие показатели социально-экономического развития Казахстана создают благоприятные условия для дальнейшего расширения взаимной торговли со странами ЕАЭС.

Заседания Евразийского межправительственного совета в узком и расширенном составах пройдут в Алма-Ате в четверг и в пятницу.