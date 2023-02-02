ВАШИНГТОН, 2 фев — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден отказывается вести переговоры о повышении государственного долга и настаивает, что это должно быть сделано конгрессом без каких-либо условий, заявила в четверг пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Байден обсудил с Маккарти работу над предотвращением дефолта США

Накануне Байден встретился со спикером палаты представителей Кевином Маккарти, который выступает за согласование с президентом "ответственного" расширения заимствований.

"Это должно быть сделано без условий… Мы не видим здесь никаких возможностей для переговоров, не видим, что здесь нужно обсуждать. Мы считаем это их (конгресса) обязанностью", — сказала Жан-Пьер на брифинге для журналистов.

Она добавила, что при этом Байден готов обсуждать с законодателями сокращение бюджетного дефицита.

США в прошлом месяце исчерпали лимиты заимствований и приступили к реализации "экстраординарных мер" во избежание дефолта, который, по оценкам министерства финансов, возможен в начале июня.