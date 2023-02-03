МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Идея зафиксировать цену энергии для зарядки электромобилей на уровне 8 рублей за 1 кВт.ч выглядит интересной, но только в том случае, если "пазл сойдется" и это будет выгодно всем участникам рынка, прокомментировал РИА Новости доцент кафедры экономической теории РЭУ Олег Чередниченко. Первые электромобили "Москвич 3е" поступили в подмосковный автосалон

Газета "Коммерсант" в четверг сообщила, что производитель электромобилей Evolute "Моторинвест" предлагает зафиксировать предельную цену электроэнергии для зарядки коммерческого электротранспорта в России на уровне 8 рублей за кВт.ч минимум на три-пять лет, а также ввести квоты в 10% на закупку электромобилей в такси и каршеринги.

"Предложенная инициатива… выглядит интересной, но только в том случае, если весь "пазл" сойдется, а именно: энергогенерирующие компании смогут загрузить свою зарядную инфраструктуру не менее чем на 60% за счет зарядки электромобилей; на государственном уровне будет поддержана еще одна составляющая инициативы "Моторинвеста" об обязательной 10%-ной квоте на приобретение электромобилей при расширении парка автомобилей; профильный бизнес (такси и каршеринг) в целом поддержит тренд переориентации на "электрички", — полагает эксперт.

Только в этом случае можно говорить о снижении себестоимости поставляемого электричества для операторов электрозарядных станций (сейчас же цены закупки ими электроэнергии находятся в интервале от 6 до 10 рублей за 1 кВт.ч), утонил Чередниченко. Он также отметил, что для того, чтобы инициатива получила "стартовый импульс", необходимо получение дополнительного финансирования от государства.

Старший преподаватель кафедры экономической теории РЭУ Ходжа Кава полагает, что при формировании тарифа на электроэнергию для электромобилей необходимо исходить из той логики, что при всех своих плюсах данные автомобили имеют и недостатки, что не дает им занимать более значимые позиции на рынке. "В связи с этим необходимо разработать стратегию ценообразования на электроэнергию таким образом, чтобы для конечного потребителя издержки в эксплуатации были ниже, чем от использования традиционных автомобилей", — отмечает эксперт.

Он добавляет. что электромобили являются примером товара, который отвечает всем современным тенденциям развития машиностроения и государственного стимулирования. При этом, по его мнению, субсидии на электроэнергию со стороны государства стали бы хорошим поддерживающим фактором для отрасли.