ЕРЕВАН, 3 фев — ПРАЙМ. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что за 11 месяцев 2022 года товарооборот Армении со странами ЕАЭС вырос на 90%, до 4,6 миллиарда долларов. Товарооборот России и стран Организации исламского сотрудничества вырос

"Несмотря на геополитическую напряженность, взаимная торговля Союза продолжает демонстрировать положительную динамику. Товарооборот между Арменией и государствами ЕАЭС за январь-ноября 2022 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2021 года более чем на 90% и составил 4,6 миллиардов долларов", — сказал Пашинян на заседании Евразийского межправсовета в Казахстане.

При этом, по его словам, импорт по стране происхождения товаров увеличился более чем на 50%