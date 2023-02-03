ТАШКЕНТ, 3 фев — ПРАЙМ. Узбекистан завершил подготовительную работу по упрощению взаимного доступа на рынки Евразийского экономического союза (ЕАЭС), рассчитывает на принятие совместного документа по данному вопросу, заявил в пятницу премьер-министр страны Абдулла Арипов. Пашинян заявил о росте торговли Армении и стран ЕАЭС за 11 месяцев

"Мы в полной мере завершили подготовительную работу по обеспечению гармонизации национальных технических регламентов с нормами ЕАЭС. Заключение соглашения о взаимном признании результатов сертификации считаем логическим итогом на пути упрощения взаимного доступа товаров на наши рынки. Рассчитываем на поддержку всеми странами объединения принятия этого совместного документа при содействии ЕАЭС", — сказал Арипов на заседании Евразийского межправсовета в расширенном составе в Алма-Ате.

Премьер отметил, что участие Узбекистана в качестве наблюдателя должно способствовать увеличению торговых потоков и либерализации торговых связей с государствами объединения. По его данным, товарооборот республики со странами ЕАЭС вырос более чем на треть, до 17 миллиардов долларов.

Арипов уточнил, что в соответствии с действующим режимом свободной торговли Узбекистан не применяет к странам ЕАЭС торговых ограничений. "Выступаем за совместную выработку конкретных мер по устранению тарифных и нетарифных барьеров, поскольку регулирование перемещаемых товаров между нашими странами должно носить паритетный характер", — добавил узбекистанский премьер.

Евразийский экономический союз — международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Участники союза — Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Молдавия с мая 2018 года является наблюдателем при ЕАЭС. В 2020 году на встрече лидеров стран ЕАЭС было принято решение предоставить статус наблюдателя при интеграционном объединении Кубе и Узбекистану.