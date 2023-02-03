АЛМА-АТА, 3 фев — ПРАЙМ. Потенциал стран-участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС) позволяет обеспечить ежегодный прирост совокупного ВВП союза в пределах 4,5-5,5%, заявил в пятницу председатель коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Михаил Мясникович. Неожиданный поворот: почему МВФ пересмотрел прогноз по экономике России

По окончании прошедшего в Алма-Ате заседания Евразийского межправсовета Мясникович сказал, что на мероприятии "достаточно серьезно были рассмотрены вопросы макроэкономической ситуации в странах Евразийского экономического союза и предложения по обеспечению устойчивости экономического развития".

"Безусловно, есть сложности во внешней торговле, но они во многом компенсированы ростом взаимной торговли. Рост (взаимной торговли в 2022 году — ред.) составил 13,4% к достаточно высокой базе прошлого года, а что касается кооперационных связей, они выросли еще в большей степени — 15,7%", — сказал глава коллегии ЕЭК.

По его информации, участники межправсовета утвердили предложения ЕЭК по механизму содействия экономическому развитию стран-участниц союза.

"Мы полагаем, что разумное эффективное использование того потенциала, которым располагают наши страны, позволяет нам обеспечивать ежегодный прирост совокупного ВВП ЕАЭС в пределах 4,5-5,5% при сохранении внутренней устойчивости экономики", — заявил он.