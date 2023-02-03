МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Группа сенаторов и депутатов от ЛДПР внесла в Госдуму законопроект о запрете коллекторской деятельности в России, следует из базы данных нижней палаты парламента. Россиянам объяснили, как научиться жить без долгов

Разработчики обращают внимание, что по данным Банка России, в декабре 2022 года задолженность российских граждан по кредитам перед банками превысила 26 триллионов рублей, увеличившись за 2022 год почти на 2 триллиона рублей. При этом в настоящее время происходит рост просроченной задолженности по потребительским кредитам, что "вызвано неуклонным снижением доходов населения в условиях спада экономики", считают они.

Ранее был принят закон "с целью упорядочить отношения между кредитором и заемщиком, то есть исключить такие ранее используемые методы, как шантаж, угрозы личного характера, использование автодозвонов без ограничений по частоте и времени суток", напоминают разработчики. Однако, "жалобы на действия коллекторов, в том числе на оказание с их стороны психологического давления, продолжают поступать и в настоящее время", замечают они.

В связи с этим законопроектом предлагается запретить на территории РФ деятельность организаций, чьим основным видом деятельности является деятельность по возврату просроченной задолженности. Также вводится запрет на привлечение кредитором иных лиц для осуществления с должником взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности. Названы ошибки, которые совершают держатели пластиковых карт

Предполагается, что в случае принятия закон вступит в силу через месяц после его официального опубликования. "Принятие законопроекта не только защитит права и законные интересы граждан Российской Федерации, оказавшихся в трудном финансовом положении, но и позволит высвободить большое количество людей, способных заняться производительным трудом", — указывается в пояснительной записке к нему.

Согласно данным Федеральной службы судебных приставов в настоящее время в государственном реестре юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, официально зарегистрировано 520 коллекторских агентств, отмечается там же.