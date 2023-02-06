МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Розничные продажи в 20 странах еврозоны в декабре прошлого года сократились на 2,5% в месячном выражении после роста на 0,8% в ноябре, полагают опрошенные агентством DailyFХ аналитики. Индекс деловой активности в еврозоне вырос в январе

Официальные данные европейское статистическое агентство Евростат опубликует в понедельник, 6 февраля, в 13.00 мск.

В годовом выражении объем розничных продаж в еврозоне уменьшился на 2,7% в декабре, полагают аналитики. В ноябре сокращение составило 2,8%.