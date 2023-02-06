Аналитики ждут снижения розничных продаж в еврозоне в декабре
DailyFХ: аналитики ждут снижения розничных продаж в еврозоне в декабре на 2,5 процента
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МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Розничные продажи в 20 странах еврозоны в декабре прошлого года сократились на 2,5% в месячном выражении после роста на 0,8% в ноябре, полагают опрошенные агентством DailyFХ аналитики.
Официальные данные европейское статистическое агентство Евростат опубликует в понедельник, 6 февраля, в 13.00 мск.
В годовом выражении объем розничных продаж в еврозоне уменьшился на 2,7% в декабре, полагают аналитики. В ноябре сокращение составило 2,8%.