МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. В России в несколько раз нарастили производство управляемых артиллерийских снарядов для нужд специальной военной операции на Украине, сообщил РИА Новости источник. Он уточнил, что эти боеприпасы станут одним из средств эффективного уничтожения поставляемых западными странами танков Abrams и Leopard. Конгрессмены потребовали от Белого дома объяснить поставки танков Украине

"Предприятия российской оборонки в 2022 году в несколько раз увеличили выпуск высокоточных управляемых артиллерийских снарядов "Краснополь" калибра 152 миллиметра для ствольных артиллерийских гаубиц", — отметил собеседник. Он добавил, что темпы производства управляемых артиллерийских снарядов в текущем году еще вырастут.

"Высокая точность снарядов "Краснополь" позволяет поражать одиночные малоразмереные цели противника, в том числе подвижные, например, танки, что неоднократно доказано в боевых условиях на практике. В частности, данные снаряды можно успешно использовать для уничтожения танков НАТО Abrams и Leopard, которые должны быть поставлены Украине", — рассказал источник.

Российские войска в рамках спецоперации активно используют 152-миллиметровые управляемые артиллерийские снаряды "Краснополь". Они имеют полуактивную лазерную головку самонаведения и наводятся на лазерный луч, отраженный от цели. Корректировка траектории при подлете к поражаемому объекту выполняется аэродинамическими рулями.

"Краснополь" позволяет добиться прямого попадания в объект, его отклонение от линии прицеливания не превышает двух метров. Максимальная дальность стрельбы "Краснополем-М" — до 25 километров.

В рамках спецоперации российские Вооруженные Силы применяют разведывательно-огневой контур — гаубицы со снарядом "Краснополь" и беспилотный разведывательный аппарат с лазерным дальномером-целеуказателем, летающий в районе цели. Неоднократно применялся вариант с применением подсветки цели наземным лазерным целеуказателем.