ПЕКИН, 8 фев — ПРАЙМ. Действовавшие в Китае в 2022 году противоэпидемиологические ограничения не привели к "урезанию" поставок продукции из Россией, однако добавили забот компаниям и увеличили затраты на логистику, заявил РИА Новости торговый представитель РФ в КНР Алексей Дахновский. В Китае рассказали, как Россия поможет ЕС избавиться от влияния США

"Сейчас фактически все ключевые для нас порты и сухопутные пункты пропуска работают в обычном режиме. При этом мы не можем сказать, что поставки в 2022 году "урезались". Показатели грузооборота выросли. Противопандемийные ограничения скорее добавили забот компаниям, увеличили затраты на логистику, например, на дезинфекцию, на "карантин" продукции на определенных холодильных складах и прочее", — заявил Дахновский, отвечая на вопрос о том, сильно ли сократились поставки продукции из России в Китай из-за действовавших в КНР антиковидных ограничений.

Однако, добавил он, "в общем в прошлом году проблема в сфере логистических ограничений, обусловленных борьбой с COVID-19 в Китае, стояла менее остро, чем в 2021 году, – в целом "правила игры" на пунктах пропуска были понятнее и уже не ужесточались".

"Другое дело, что антиковидные меры сдерживали рост в различных сегментах торговли. Но если соответствующий потенциал накоплен и действительно сдерживался лишь коронавирусными ограничениями, то он в ближайшие годы "отыграет" упущенное время", — указал торгпред.

Дахновский отметил, что "логистически наши стороны на данный момент более к этому подготовлены – активизировался процесс расшивки узких мест в сфере трансграничной логистики, в том числе был открыт железнодорожный мостовой переход Нижнеленинское-Тунцзян, заработал автомобильный мост Благовещенск-Хэйхэ".

Торгпред также указал, что сейчас идет реконструкция нескольких погранпереходов на Дальнем Востоке с российской стороны – железнодорожных и автомобильных Гродеково-Пограничный, Махалино-Краскино и Забайкальск. Обсуждается строительство железнодорожного моста Джалинда-Мохэ.

"Что касается того, как снятие ограничений в Китае влияет на ввоз продукции из России, то можно проиллюстрировать это следующим примером. В конце 2020 года в Даляне и Циндао запретили ввоз рыбы навалом, поэтому в первом квартале 2021 года экспорт морепродукции из России в Китай упал на 55%. Правда, был разрешен ввоз в контейнерах, и система поставок была перестроена – так, что к концу 2021 года экспорт из России восстановился и даже увеличился по итогам года почти на 1% (до 1,86 миллиарда долларов). В начале же 2022 года запрет на поставку рыбы навалом был снят, и по итогам года поставки морепродукции из России в Китай выросли уже не на 1%, а на целых 48,2%. Это пример "отыгрывания" накопленного потенциала", — пояснил он.

Что же касается последнего масштабного снятия ограничений в Китае, подчеркнул Дахновский, "то в данном случае речь идет о том, что замороженную и охлажденную продукцию, например, больше не потребуется отправлять "на карантин" в строго определенные холодильные склады в "точках входа" в страну".

Он добавил, что ни на какую продукцию также больше не нужны сертификаты о ПЦР-тестировании и о дезинфекции. Кроме того, благодаря отмене этого правила "трех сертификатов" появились перспективы для возобновления практики внутреннего таможенного транзита – с прохождением ветконтроля и таможенной очисткой не на границе, а внутри страны.

"Кроме сокращения сроков поставки, этот режим делает возможным ввоз мясной продукции из России через неаттестованные для осуществления инспекции этой продукции пункты пропуска, то есть сокращает плечо поставки", — отметил российский торгпред.

Власти КНР в декабре прошлого года начали активно ослаблять антиковидную политику, которая на протяжении почти трех лет оставалась самой жесткой в мире, негативно влияя на экономику, глобальные производственные и логистические цепочки, туризм и межгосударственные обмены. Значительная корректировка мер произошла после волны протестов в крупнейших мегаполисах страны с требованием снять локдауны, прекратить регулярное масштабное ПЦР-тестирование, а также начать политику смягчения противоэпидемиологических мер. С 8 января в рамках отхода от политики "нулевой терпимости" к коронавирусу полностью отменил карантин и ПЦР-тестирование для приезжающих из-за границы.