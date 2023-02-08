МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Мошенники начали обманывать россиян, рассылая им сообщения от имени Росфинмониторинга об "изъятии" их средств на счетах в пользу государства, рассказали РИА Новости в ведомстве. Раскрыты особенности работы мошеннической схемы с QR-кодами

По словам начальника юридического управления ведомства Ольги Тисен, злоумышленники заявляют потенциальной жертве, что ее средства взыскали в пользу государства в связи с подозрительной активностью. Для разблокировки операции и сохранения части сбережений предлагается уплатить "комиссию".

"В результате мошенники не только похищают деньги доверчивых граждан, но и их личные данные", — подчеркнула Тисен.

Кроме того, многофазное мошенничество может быть прикрыто мерами по противодействию отмывания доходов. При этом в рассылке используется поддельные символика и печать Росфинмониторинга, отметили в ведомстве.

Ранее Росфинмониторинг сообщал, что мошенники стали чаще звонить от его имени и "извещать" россиян о заморозке их средств, предлагая отменить блокировку за отдельную плату.