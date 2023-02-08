МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Профсоюзы предложили отменить ограничения на максимальный размер пособия для безработных, чей стаж превышает восемь лет. Об этом говорится на сайте Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР). Россиянам напомнили, кому положено законно работать меньше

"Профсоюзная сторона предложила "легализовать" неработающую норму о том, что пособие по безработице устанавливается в размере прежнего заработка", — сообщается в публикации.

Для этого необходимо ввести дифференцированный подход, при котором размер пособия устанавливается в соответствии с предыдущим стажем работы. Так, если претендент наработал стаж более восьми лет, он будет иметь право на выплаты без установления потолка.

Как подчеркнул глава ФНПР Михаил Шмаков, в проекте закона все еще есть "несправедливые и неэффективные нормы", которые могут подорвать положительный эффект предлагаемой меры. К ним Шмаков отнес и норму о выплате пособия по безработице в течение полугода, поскольку, по его мнению, этого срока недостаточно для прохождения качественной переподготовки и устройства на работу. Названы три признака, что вам будет трудно накопить на старость

Профсоюзы считают, что выплату пособия необходимо продлить на весь период переобучения, а также предлагают установить максимальное пособие тем, кто решил сменить профессию или повысить квалификацию.

Ранее профсоюзная сторона призывала увеличить срок выплаты пособия по безработице сроком до года, если службе занятости не удается помочь соискателю с подбором подходящей вакансии.