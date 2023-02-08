МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин определил ответственных за исполнение поручений президента РФ по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, первые доклады нужно представить в середине февраля, сообщает пресс-служба правительства. Мишустин предложил внести изменения в программу по развитию туризма

"Михаил Мишустин определил министерства и ведомства, ответственные за исполнение поручений президента по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Первые доклады <…> должны быть представлены в кабмин уже в середине февраля", — говорится в сообщении.

Уточняется, что по некоторым из них федеральные министерства и ведомства будут отчитываться о результатах регулярно, в том числе и ежемесячно.

"На заседании Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам Владимир Путин поручил правительству совместно с Банком России и органами власти субъектов уделить в 2023 году особое внимание вопросам роста реальной заработной платы и снижения бедности, защиты материнства и детства, поддержки семей с детьми, увеличения рождаемости и ожидаемой продолжительности жизни", — отмечает пресс-служба.

Также в перечне поручений говорилось о необходимости расширения внешнеэкономического взаимодействия с перспективными партнерами из дружественных государств, включая наращивание объемов взаимной торговли и расчетов в национальных валютах, укрепления технологического и обеспечения финансового суверенитета страны, опережающего развития транспортной, коммунальной и социальной инфраструктуры, увеличения инвестиционной активности, развития важных для экономики секторов, включая отрасли обрабатывающей промышленности и строительства. Юрист предупредил об изменении документов на жилье с 1 марта

В 2023 году кабмину предстоит расширить направления деятельности фонда "Круг добра", выделить дополнительные средства на создание модельных библиотек в регионах и запустить в ряде субъектов пилотный проект по строительству и оснащению школ, использующих передовые технологии и методы обучения.

За счет средств Фонда национального благосостояния правительство должно обеспечить софинансирование проектов по обновлению парка гражданской авиации и строительству судов водного транспорта для их последующей передачи в льготный лизинг.

Также необходимо расширить программу промышленной ипотеки, распространив этот инструмент на поддержку строительства, модернизации и реконструкции объектов недвижимости, необходимых для производства, и увеличить на 250 миллиардов рублей лимиты бюджетных кредитов регионам на реализацию инфраструктурных проектов, обеспечить финансирование программы модернизации коммунальной инфраструктуры в полном объеме за счет средств федерального бюджета.

"За каждым из указанных направлений согласно утвержденному Михаилом Мишустиным распределению обязанностей закреплены ответственные из числа федеральных министерств и ведомств. Кураторами выступают профильные вице-премьеры", — отметили в пресс-службе кабмина.

Заседание Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам состоялось 15 декабря 2022 года.