МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Никаких серьезных угроз для инфраструктурных проектов в Турции, включая газовый хаб, сейчас нет, заявил замминистра иностранных дел России Александр Грушко. Число погибших при землетрясении в Турции превысило шесть тысяч человек

"Масштабы большие, разумеется, это будет иметь какие-то последствия, но если говорить об энергетическом сотрудничестве между Россией и Турцией, то оно развивается в соответствии с планами, которые были утверждены и согласованы на высшем уровне. Вы знаете, что наши представители в режиме реального времени дают информацию о состоянии дел на стройке", — рассказал дипломат журналистам.

По словам замглавы ведомства, российская сторона пока исходит из отсутствия серьезных угроз для осуществления инфраструктурных проектов на фоне землетрясений.

Грушко добавил, что МИД работает над выяснением судьбы российских граждан, которые могли оказаться в зоне катастрофы, размещает на своем портале всю информацию.

"Работает ситуационно-кризисный департамент, естественно, в полной мере вовлечено посольство и другие консульские учреждения в Турции, наши люди находятся в зоне землетрясения, помогают работать нашим спасателям. Открыта горячая линия", — подчеркнул он.

Утром 6 февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7, ставшее, как отметил глава государства Реджеп Эрдоган, самым сильным с 1939 года. Днем того же дня также произошло землетрясение магнитудой 7,6.