МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило прогноз роста ВВП КНР на 2023 год до 5% после предыдущей оценки в 4,1%, сообщается в релизе агентства. Fitch подтвердило рейтинг Enel на уровне "ВВВ+"

В следующем году, как и в декабре, ожидается рост экономики страны на 4,8%. Оценка роста показателя в 2022 году была пересмотрена до 3% с 2,8%, о которых сообщалось в декабре, а в 2021 году — до 8,4% с 8,1%.

"(Пересмотр — ред.) обусловлен тем, что потребление и активность восстанавливаются быстрее, чем изначально предполагалось после того, как власти отошли от своей политики по нулевому COVID-19 в конце 2022 года", — объясняют аналитики агентства.

По мнению Fitch, восстановление экономики в первую очередь будет зависеть от потребления, поскольку домохозяйства восстанавливают активность, которой раньше препятствовали карантинные ограничения. В прошлом году потребление составляло 1 процентный пункт от роста ВВП Китая по сравнению со средним допандемическим уровнем примерно в 4 процентных пункта.

Вместе с тем, несмотря на повышение прогноза, агентство ожидает менее энергичного восстановления экономики, чем в 2021 году, когда рост ВВП КНР составил 8,4%. Отчасти это отражает сохраняющуюся слабость рынка недвижимости, который не показал заметных признаков улучшения, несмотря на усиление господдержки, считают эксперты Fitch.