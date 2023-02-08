МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Возможности для выхода экономики России по итогам 2023 года в положительную зону есть, заявил журналистам первый вице-премьер Андрей Белоусов. В Германии озвучили пять удивительных фактов об экономике России

Таким образом первый вице-премьер прокомментировал прогноз Международного валютного фонда (МВФ) об экономике РФ на 2023 год. МВФ в январском прогнозе улучшил оценки по экономике России. Теперь фонд ожидает, что в 2023 году ВВП РФ вырастет на 0,3%, тогда как в октябре прошлого года прогнозировался спад на 2,3%. В 2024 году ожидается рост на 2,1%. В прогнозе фонда также говорится, что в 2022 году в России не случилось ожидавшегося экономического спада на 3,4%: теперь снижение оценивается в 2,2%.

"Возможности выйти в плюс по итогам 2023 года есть. Это вероятностная история. В этом смысле МВФ оценивает нас даже лучше, чем мы сами себя", — сказал Белоусов.

"Я уже говорил, что мы уложимся в спад 1%, потому что первый квартал 2022 года был очень положительный, там еще есть статистический эффект — эффект высокой базы, но дальше многие вещи будут зависеть от внутригодовой динамики — и возможность выйти в плюс по итогам 2023 года у нас есть. Я сейчас не готов давать вероятностных прогнозов, но мы будем работать на то, чтобы это получилось", — добавил он.

По действующему прогнозу Минэкономразвития в текущем году ожидается снижение ВВП России на 0,8%.