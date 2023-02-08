МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Министр бизнеса и торговли Великобритании Кеми Баденок подписала соглашение о партнерстве между Великобританией и Италией в области экспорта и инвестиций, которое позволит увеличить британский экспорт, создать рабочие места, повысить заработную плату и стимулировать рост экономики, говорится в заявлении британского министерства бизнеса и торговли. Times раскрыла, когда снизятся счета за энергию в Британии

"Во время визита в Рим Кеми Баденок подписала соглашение об экспортно-инвестиционном партнерстве между Великобританией и Италией — это первое подобное партнерство между Великобританией и страной ЕС (после Brexit)", — говорится в заявлении.

Отмечается, что партнерство между странами должно "стимулировать торговые отношения на сумму более 43 миллиардов фунтов стерлингов".