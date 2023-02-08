МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Федеральная таможенная служба (ФТС) в 2022 году зафиксировала рост попыток незаконного провоза наличных физлицами через границу РФ: всего было пресечено 11 670 попыток, что на 24% выше показателей предыдущего года, сообщает пресс-служба ведомства. ФТС назвала число изъятых из незаконного оборота пачек сигарет

"ФТС России фиксирует рост попыток незаконного вывоза и ввоза физическими лицами наличных денежных средств в 2022 году. Всего таможенниками пресечено 11 670 попыток незаконного перемещения через границу российских рублей и иностранной валюты, что на 24% выше показателей предыдущего года", — говорится в сообщении. При этом ведомство отмечает, что попытки незаконного вывоза денег предпринимались в 4 раза чаще, чем ввоза.

По данным фактам, включая нарушения запрета о вывозе из страны иностранной валюты в сумме свыше 10 тысяч долларов, таможенными органами возбуждено 103 уголовных дела по ст. 200.1 УК РФ (контрабанда наличных) и 11 567 дел об административных правонарушениях (недекларирование либо недостоверное декларирование наличных).

"Общий объем незаконно перемещаемых гражданами денежных средств по уголовным и административным делам в рублевом эквиваленте составил 2,1 миллиарда, это на 30% меньше, чем в прошлом году", — говорится в сообщении.

Отмечается, что основной перемещаемой валютой являлся российский рубль (более 45% противоправных деяний), а также доллары США и евро. Чаще всего деньги вывозились в Турцию, ОАЭ, Азербайджан, Узбекистан, Израиль; ввозились — из Турции, Таджикистана, ОАЭ и Азербайджана.

В ФТС напомнили, что при пересечении таможенной границы ЕАЭС необходимо декларировать наличные, если их сумма превышает эквивалент в 10 тысяч долларов. А если сумма больше 100 тысяч долларов, к пассажирской таможенной декларации потребуется приложить документы, подтверждающие происхождение средств. Правила распространяются как на ввоз, так и на вывоз наличных.

Со 2 марта 2022 года вывоз из РФ наличной иностранной валюты на сумму свыше эквивалента 10 тысяч долларов был временно запрещен указом президента, а с 15 октября 2022 года — вновь разрешен, но с только с разрешения Центробанка РФ, напоминает ФТС.