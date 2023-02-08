МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Недельные расходы россиян и средний чек за период с 30 января по 5 февраля выросли по сравнению с предшествующей неделей на 4,3% и 1,6% соответственно, следует из данных исследовательского холдинга "Ромир". PayPal сократит часть персонала для снижения расходов

Уточняется, что на предшествовавшей неделе — с 23 по 29 января — расходы, как и средний чек, снизились на 2,6%.

"В период с 30 января по 5 февраля средние недельные расходы россиян выросли по сравнению с предшествующей неделей на 4,3%. Индекс недельных расходов составил 5 722,6 рубля", — говорится в сообщении. При этом в годовой динамике расходы выросли на 8,6%.

"Индекс среднего чека по сравнению с предшествующей неделей увеличился на 1,6% и в денежном выражении составил 671,2 рубля", — говорится в материалах исследования. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года индекс вырос на 2,9%.

Индекс среднего чека (ИСЧ) демонстрирует динамику среднего значения стоимости покупок российских потребителей в абсолютном (денежном) и процентном выражении. Индекс рассчитывается с 2012 года и описывает размер единовременных трат россиян (без крупных покупок свыше 15 тысяч рублей), проживающих в городах с численностью населения 100 тысяч жителей и более. Средний чек на товары повседневного спроса (FMCG) рассчитывается на основе корзины товаров народного потребления.