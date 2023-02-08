МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Самозанятые родители могут получить единое пособие на ребенка, такой статус не может быть причиной отказа в назначении выплаты, сообщается в телеграм-канале Минтруда России. Минтруд рассказал о порядке индексации пенсий в новых регионах

"Можно ли подать заявление на единое пособие, если родители самозанятые? Да, можно. Статус самозанятого не влияет на назначение пособия и не может являться причиной для отрицательного решения по назначению выплаты", — говорится в сообщении.

В министерстве обратили внимание, что справки, подтверждающие доход от самозанятости, приносить не надо. Соцфонд получает эти сведения в налоговой.

Единое пособие назначается семьям с доходом ниже прожиточного минимума на каждого ребенка до 17 лет с применением комплексной оценки нуждаемости.

Размер выплаты на ребенка составляет 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума на детей, для беременных женщин, вставших на учет в ранние сроки, пособие будет составлять 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума трудоспособного населения.