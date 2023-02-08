МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. В среду вышел из печати "Вестник Банка России" № 7–8 /2403–2404/. Банковские депозиты ЦБ снизились в среду

В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы:

— указание № 6267-У от 27.09.2022 "О формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетности бюро кредитных историй" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 72162 от 27.01.2023, вступает в силу с 1.04.2023/;

— приказ № ОД-166 от 3.02.2023 "Об отзыве лицензий на осуществление страхования акционерного общества "Страховая Компания "ПОЛИС-ГАРАНТ".

В "Вестнике…" опубликованы следующие справочно-статистические материалы: сообщение о включении ООО "Банк Точка" в реестр банков — участников системы обязательного страхования вкладов; объявления Банка России.