МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. У экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона самый высокий заработок среди депутатов нынешнего созыва, сообщил Sky News. Джонсон признал, что зима будет сложной для Запада без российского газа

По данным "реестра интересов", он получил почти 2,5 миллиона долларов в качестве аванса за выступления, организованные 3 января через агентство Гарри Уокера. Тем самым Джонсон увеличил доход до 4,8 миллиона долларов. Отмечается, что онобогнал свою предшественницу Терезу Мэй — с конца 2019 года она заработала 2,5 миллиона фунтов. При этом последние пару месяцев она не декларировала доходю

Борис Джонсон 7 июля 2022 года заявил об уходе с должности премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании.