Назван заработок экс-премьера Британии Бориса Джонсона
Sky News: Джонсон обладает самым высоким заработком среди британских депутатов текущего созыва
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МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. У экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона самый высокий заработок среди депутатов нынешнего созыва, сообщил Sky News.
По данным "реестра интересов", он получил почти 2,5 миллиона долларов в качестве аванса за выступления, организованные 3 января через агентство Гарри Уокера. Тем самым Джонсон увеличил доход до 4,8 миллиона долларов. Отмечается, что онобогнал свою предшественницу Терезу Мэй — с конца 2019 года она заработала 2,5 миллиона фунтов. При этом последние пару месяцев она не декларировала доходю
Борис Джонсон 7 июля 2022 года заявил об уходе с должности премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании.