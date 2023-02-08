МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Реальные располагаемые доходы россиян в 2022 году снизились на 1%, при этом в годовом выражении в четвертом квартале был зафиксирован рост на 0,9% после снижения на 3,1% в третьем, свидетельствуют данные Росстата. Росстат: в России продолжает замедляться инфляция

Реальные располагаемые денежные доходы — это доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию.

"Реальные располагаемые денежные доходы, по оценке, в 2022 году по сравнению с 2021 годом снизились на 1%, в четвертом квартале 2022 года увеличились по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года — на 0,9%", — говорится в документе.

В публикации Росстата были уточнены данные по росту реальных располагаемых доходов россиян за 2021 год, что привело к пересмотру значений и в 2022 году. Так, по обновленной оценке, в первом квартале 2022 года реальные располагаемые доходы снизились на 1,6% (вместо прежней оценки спада на 1,2%), во втором — на 0,6% (против 0,8%), в третьем — на 3,1% (против 3,4%).

Что касается итогов 2021 года, значение роста реальных располагаемых доходов было повышено до 3,2% с 3%. Как пояснило статистическое ведомство, данные за 2021 год были уточнены по сравнению с ранее опубликованными по итогам годовых расчетов. В коронавирусном 2020 году реальные располагаемые доходы населения снизились на 2%.

В соответствии с официальным прогнозом Минэкономразвития, разработанным в сентябре прошлого года, снижение реальных располагаемых доходов в 2022 году ожидалось на уровне 2,2%. В 2023 году их рост прогнозируется на 1,6%, в 2024 и 2025 годах — на 2,8% и 2,5% соответственно.

При этом реальные зарплаты в России в ноябре 2022 года несколько замедлили рост в годовом выражении — до 0,3% с 0,4% в октябре, свидетельствуют данные Росстата.

Реальная заработная плата — средняя начисленная заработная плата, скорректированная на уровень инфляции.

За январь-ноябрь 2022 года реальные заработные платы уменьшились на 1,1% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года; в ноябре по сравнению с октябрем — выросли на 0,5%.

Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в ноябре 2022 года составила 63 060 рублей и по сравнению c соответствующим периодом предыдущего года выросла на 12,3%.

Базовый вариант прогноза Минэкономразвития, разработанный министерством в сентябре, предполагает снижение реальных зарплат в России в 2022 году на 2%. В 2023-2025 годах прогнозируется их рост на 2,6%, 2,9% и 2,8% соответственно.