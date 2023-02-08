МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Инфляция в России с 31 января по 6 февраля ускорилась до 0,26% с 0,21% неделей ранее, с начала года потребительские цены выросли на 1%, свидетельствуют данные Росстата. Слишком низкая инфляция может вызвать сбой в экономике, заявил Путин

"За период с 31 января по 6 февраля 2023 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,26%, с начала февраля – 100,22%, с начала года – 101,00%", — говорится в документе.

На отчетной неделе рост цен на плодоовощную продукцию ускорился до 5,1% с 3,5% на предыдущей неделе. В том числе огурцы подорожали на 12,7%, лук – на 11,5%, помидоры – на 4,6%, морковь – на 3%, бананы – на 2,4%, картофель – на 2%, свекла – на 1,9%, яблоки – на 1,0%, капуста белокочанная – на 0,7%.

Из 33 позиций продуктов (за исключением плодоовощной продукции) снижение цен зафиксировано по 15 наименованиям. Сильнее всего вновь подешевела гречка – на 1,01%, следом идет чай — снижение на 0,6% и свинина — на 0,53%. Также зафиксировано снижение цен на куриное мясо, сосиски, сардельки – на 0,3%, творог, соль, пшено – на 0,2%, подсолнечное масло, маргарин, овощные консервы для детского питания, сахар и рис – на 0,1%.

Подорожали 18 наименований продуктов, сильнее всего — твердые, полутвердые и мягкие сыры и полукопченые и варено-копченые колбасы — на 0,4%. Кроме того, прибавили в цене молоко (пастеризованное), сметана, печенье – на 0,3%, говядина, молоко (стерилизованное), сухие молочные смеси для детского питания, яйца – на 0,2%, мясные и фруктово-ягодные консервы для детского питания, рыба мороженая, мука, хлеб, макаронные изделия – на 0,1%.

Среди непродовольственных товаров первой необходимости лидирует по росту стоимости туалетная бумага — на неделе с 31 января по 6 февраля она подорожала на 0,6%. Рост на спички продолжился, но несколько замедлился, — они подорожали на 0,53% с 0,9% на прошлой отчетной неделе. Также выросла цена на хозяйственное мыло — на 0,44%, шампунь — на 0,31%, зубные щетки, пеленки для новорожденных, женские гигиенические прокладки, сухие корма для домашних животных – на 0,2%, порошки стиральные – на 0,1%. Одновременно цены на подгузники детские и пасты зубные снизились на 0,5%.

Цены на бытовую технику и электронику на отчетной неделе снижались. Так, телевизоры подешевели на 0,32%, смартфоны – на 0,13%, а электропылесосы – на 0,36%. Цены на отечественные легковые автомобили не изменились, а на иностранные — выросли на 0,2%. Цены на бензин автомобильный практически не изменились, дизельное топливо – снизились на 0,2%.

Росстат за период с 31 января по 6 февраля зафиксировал рост цен на многие наблюдаемые в недельной динамике лекарственные препараты, за исключением валидола — цена на него не изменилась. Сильнее всего прибавили в цене: препарат от кашля "Ренгалин" — на 0,61%, противовирусный "Эргоферон" и нестероидный противовоспалительный препарат "Нимесулид" — на 0,56%.

Рост стоимости полета в салоне экономического класса замедлился до 0,64% с 4,18% на предыдущей отчетной неделе.