МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Уровень безработицы в России в декабре 2022 года второй месяц подряд оставался на историческом минимуме в 3,7%, следует из доклада Росстата. Голикова дала оценку ситуации с безработицей в России

Безработица в России в прошлом году пять раз обновляла исторические минимумы, первый был зафиксирован в феврале, когда она снизилась до 4,1%, продержавшись на этом уровне и в марте. В апреле был установлен новый минимум — в 4%, затем в мае — в 3,9%, на этой отметке показатель находился несколько месяцев — до августа, когда безработица снизилась до нового рекорда в 3,8%. В сентябре и октябре показатель находился на отметке 3,9%. После чего в ноябре и декабре — на новом историческом минимуме в 3,7%.

"В декабре 2022 года 2,8 миллиона человек в возрасте 15 лет и старше классифицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной организации труда). Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше в декабре 2022 года составил 3,7% (без исключения сезонного фактора)", — говорится в документе.

В ноябре общая численность безработных составляла 2,745 миллиона человек, в декабре чуть-чуть подросла — до 2,775 миллиона человек.

При этом, как отмечает Росстат со ссылкой на данные Роструда, к концу декабря 2022 года в органах службы занятости населения состояли на учете 0,6 миллиона не занятых трудовой деятельностью граждан, из них 0,6 миллиона человек имели статус безработного, в том числе 0,4 миллиона человек получали пособие по безработице.

Росстат при изучении занятости и безработицы использует методологию Международной организации труда (МОТ), в соответствии с которой безработными являются те, кто в момент исследования одновременно нуждался в работе, искал ее и был готов приступить к ней. Численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше, по данным Росстата, в декабре 2022 года составила 74,9 миллиона человек.