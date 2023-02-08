МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Оборот розничной торговли в России в декабре 2022 года в годовом выражении ускорил снижение до 10,5% в сопоставимых ценах с 7,9% в ноябре, а за весь прошлый год снижение показателя составило 6,7%, следует из данных Росстата. Путин поручил обеспечить рост торговли с некоторыми странами в нацвалютах

"Оборот розничной торговли в 2022 году составил 42 512,5 миллиарда рублей, или 93,3% (в сопоставимых ценах) к 2021 году, в декабре 2022 года — 4201,1 миллиарда рублей, или 89,5% к уровню соответствующего периода предыдущего года", — говорится в докладе статистического ведомства.

Оборот розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в прошлом году сократился на 1,5% к 2021 году и составил 21,032 триллиона рублей. В свою очередь, оборот непродовольственной розницы упал на 11,1% – до 21,481 триллиона рублей.

Доля пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий в структуре оборота розничной торговли в 2022 году составила 49,5%, непродовольственных товаров — 50,5% (в 2021 году — 47% и 53% соответственно), только в декабре прошлого года — 50,7% и 49,3% (годом ранее — 47,5% и 52,5% соответственно).

В 2022 году оборот розничной торговли на 95,4% формировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, работающими вне рынка. Доля розничных рынков и ярмарок составила 4,6% (в 2021 году — 95,4% и 4,6% соответственно), а только в декабре — 95,3% и 4,7% против 95,5% и 4,5% соответственно.