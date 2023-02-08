МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Расходы федерального бюджета на реализацию национальных проектов за январь 2023 года, по предварительным данным, исполнены на 214 миллиардов рублей, или на 7,3% от годового плана, говорится в сообщении Минфина РФ в телеграм-канале. Минфин оценил предложение снизить страховку по вкладам в токсичной валюте

"По предварительным данным, исполнение расходов федерального бюджета на реализацию национальных проектов – по состоянию на 1 февраля 2023 года – составило 214,0 миллиардов рублей или 7,3 %от плановых бюджетных назначений", — говорится в сообщении министерства.

Отмечается, что на 1 февраля лидером по расходованию средств оказался национальный проект "Культура" — он исполнен на 41,1%.

Исполнение расходов по национальному проекту "Демография" составило 15,9% от годового плана, по проекту "Цифровая экономика Российской Федерации" – 9,1%, Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (транспортная часть) – 4,1%; "Производительность труда" – 4,0%.

За ними следуют нацпроекты "Международная кооперация и экспорт" (3,6%), "Безопасные качественные дороги" (2,5%), "Наука и университеты" (2,3%) и "Экология" – 1,9%.

Расходы по нацпроекту "Здравоохранение" составили 0,9% от годовых назначений, "Образование" – 0,6%, "Жилье и городская среда", а также "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" – 0,4%.

Отмечается, что единственным национальным проектом, расходы по которому составили 0% от годовых назначений, стал "Туризм и индустрия гостеприимства". Такой уровень кассового исполнения обусловлен необходимостью подготовки, межведомственного согласования и издания необходимых актов правительства РФ в связи передачей Минэкономразвития России функций от Ростуризма в связи с его упразднением в соответствии с указом президента России.

Национальные проекты были приняты правительством по поручению президента РФ в 2018 году. Всего их 14, и они реализуются по трем направлениям: "Человеческий капитал", "Комфортная среда для жизни" и "Экономический рост".