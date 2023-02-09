МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Россияне в прошлом году чаще всего покупали на Ozon автозапчасти для Lada, Hyundai, Kia и Renault, при этом в целом продажи деталей для автомобилей и мотоциклов выросли в 3,6 раза по сравнению с данными за 2021 год, рассказали РИА Новости в Ozon. Покупатели Ozon смогут получить компенсацию за бракованный товар

"За прошлый год продажи авто и мото запчастей на Ozon выросли в 3,6 раза…. Самыми ходовыми автозапчастями в прошлом году стали детали для популярных массовых автомобилей — Lada (это абсолютный лидер, на запчасти для машин этой марки приходится 15% всех продаж автозапчастей на Ozon), Hyundai, Kia и Renault (по 4%), Nissan, Chevrolet и Ford (по 3%)", — сообщили в компании.

Отмечается, что для Lada россияне чаще всего покупали запчасти для технического обслуживания (ТО), автомобильную оптику и кузовные детали, для Kia — комплектующие системы зажигания и подвески. При этом у владельцев Renault популярны детали двигателя, а у хозяев Chevrolet — различное электрооборудование автомобиля.

"В целом для всех марок автомобилей больше всего за 2022 год выросли продажи деталей для рулевого управления — в 8,8 раз год к году. Эта категория стала одной из самых быстрорастущих на Ozon. Самой большой популярностью тут пользовались комплекты рулевой трапеции для автомобилей Lada, рулевое колесо и шланги низкого давления для Chevrolet", — подчеркнули в онлайн-площадке.

Кроме того, автовладельцы в 2022 году интересовались и другими автозапчастями, предназначенными как для мелкого ремонта машин, так и для тюнинга. Быстрее всего увеличивались продажи кузовных деталей (рост более чем в 7 раз год к году), системы питания автомобиля (более чем в 7 раз), подвески автомобиля (в 6,7 раз), отопления и кондиционирования для авто (в 6,3 раза), тормозной системы (в 6 раз).

"В прошлом году также сильно выросли продажи запчастей к мотоциклам, прицепам и сельскохозяйственной технике. Это произошло в том числе благодаря расширению ассортимента. Так, спрос на детали для прицепов на Ozon увеличился в 22 раза год к году, особой популярностью пользовались шланги пистолета подкачки, габаритные фонари и противоугонные замки. Спрос на мотозапчасти вырос в 12 раз год к году, в этой категории больше всего покупали стартерные аккумуляторы, зеркала заднего вида и ремкомплекты. Продажи запчастей для тракторов и сельскохозяйственной спецтехники выросли в 13 раз год к году", — заключили в компании.