МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Правительство России расширило границы территории опережающего развития "Столица Арктики" в Мурманской области, сообщает пресс-служба кабмина. Названа сумма инвестиций резидентов ОЭЗ "Санкт-Петербург" в проекты

"Граница территории опережающего развития (ТОР) "Столица Арктики" в Мурманской области будет расширена, что позволит начать строительство логистического комплекса. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.

Уточняется, что на новых участках ТОР будет построен контейнерный терминал для международных транзитных морских грузоперевозок — там будет осуществляться перевалка грузов на суда ледового класса, которые могут работать на трассах Северного морского пути. Создание комплекса планируется завершить до 2026 года.

Реализация проекта позволит привлечь 46,4 миллиарда рублей частных инвестиций и создать более 700 новых рабочих мест, добавляют в пресс-службе.

Уточняется также, что на территории ТОР "Столица Арктики" на сегодняшний день свои проекты реализуют девять резидентов, общий объём вложенных ими средств составляет 129,9 миллиарда рублей, создано около 2,6 тысячи рабочих мест.