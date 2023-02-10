МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что решение о механизме национализации предприятий украинских олигархов в Донбассе принято, всё перешло в собственность РФ. Минэнерго разработало проект концепции угольной реформы ДНР и ЛНР

"Ничего (украинскому олигарху – ред.) Ренату Ахметову на Донбассе уже не принадлежит. Всё это собственность государства. Все соответствующие решения уже приняты. Предприятия, которые будут продолжать работать, у нас есть утвержденная процедура правительством РФ. Как это будет происходить? Будет проводиться доверительное управление, т.е. эта процедура запущена", — сказал Пушилин журналистам.

По его словам, помимо Ахметова есть значительный список "негодяев". "Санкционный список. Их имущество, конечно, переходит государству… Врагам и преступникам не место в плане ведения бизнеса на нашей территории", — добавил врио главы ДНР.