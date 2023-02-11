МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Текущие оценки по динамике экономики России на текущий год оптимистичнее прежних, сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников на совещании в Башкирии по развитию преференциальных режимов в регионах. ЦБ допустил рост квартального ВВП России в середине 2023 года

По действующему прогнозу Минэкономразвития в текущем году ожидается снижение ВВП России на 0,8%. Ранее в январе Решетников говорил, что министерство в марте-апреле представит обновленные данные макропрогноза на текущий и последующие годы.

"И те оценки, которые мы делаем на этот год, они, конечно, более оптимистичные, чем нам казалось", — сказал Решетников. При этом он не озвучил никаких прогнозов.

Решетников также отметил, что снижение ВВП по итогам 2022 года также будет лучше прогнозов. Путин дал прогноз по росту российской экономики

"Сейчас еще итоговые оценки Росстата выйдут, не хотелось бы предварять", — сказал министр.

Он добавил, что экономика РФ продемонстрировала куда большую живучесть, чем всем казалось, и одна из причин — ее рыночность.

Росстат планирует публикацию первых оценок по динамике ВВП РФ в 2022 году 17 февраля. При этом по оценкам, которые уже озвучивали представители властей, спад ВВП РФ в прошлом году составил 2,5%.