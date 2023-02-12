КАИР, 12 фев — ПРАЙМ. Объем товарооборота между Россией и Тунисом вырос в 2022 году более чем на 60% и достиг 692 миллиона долларов, заявил РИА Новости российский посол в Тунисе Александр Золотов. Россия увеличила экспорт агропродукции в Саудовскую Аравию на 49,9 процента

"Объем товарооборота в 2022 году, несмотря на известные искусственные препоны, заметно вырос. За десять месяцев он превысил показатель аналогичного периода годом ранее на 63%, достигнув 692 миллионов долларов", — сказал он.

Золотов отметил, что рост товарооборота демонстрирует "наглядный пример способности успешно взаимодействовать в условиях нынешней непростой мировой конъюнктуры".

"Думаю, такая тенденция вполне может консолидироваться, поскольку многие тунисские товары, в частности пищевой и текстильной промышленности, конкурентоспособны, а значит перспективны для замещения продукции европейских государств", — добавил дипломат.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.