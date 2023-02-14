МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Минэкономразвития РФ в апреле представит в кабмин обновленный макропрогноз, учтет положительные результаты 2022 года и не исключает, что улучшит ряд показателей по сравнению с сентябрьским, сообщила во вторник пресс-служба министерства. Минфин оценил последствия изменения налогов в нефтяной отрасли

Премьер-министр России Михаил Мишустин во вторник провел совещание о параметрах прогноза социально-экономического развития РФ на 2023–2025 годы.

Вечером пресс-служба министерства сообщила, что Минэкономразвития приступило к разработке сценарных условий прогноза социально-экономического развития России до 2026 года и планирует обсудить с профильными ведомствами параметры в их компетенции.

"В апреле сценарные условия будут представлены в правительство. При подготовке документа учтем положительные результаты 2022 года, достигнутые благодаря реализации плана первоочередных действий в условиях санкций. Не исключаем, что ряд показателей действующего прогноза от сентября 2022 года могут быть пересмотрены в лучшую сторону", — говорится в сообщении.

"Основными факторами восстановления экономики станут потребительский спрос и высокая инвестиционная активность. Широкие возможности по стимулированию инвестиций есть у регионов. Многое будет зависеть от активного использования механизма инфраструктурных бюджетных кредитов", — добавили в министерстве.

Прогноз Минэкономразвития на 2023-2025 годы предполагает снижение ВВП РФ в текущем году на 0,8%, замедление инфляции до 5,5% (с 11,9% в 2022 году). Он также основан на предпосылках о том, что средняя цена на нефть марки Urals сложится на уровне 70,1 доллара за баррель, а курс доллара в среднем за год составит — 68,3 рубля за доллар.