МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Объем розничных продаж в США в январе вырос на 3% по отношению к декабрю, говорится в пресс-релизе американского министерства торговли. Зарядная сеть Tesla в США станет доступной для других электромобилей

Аналитики, опрошенные порталом DailyFХ, ожидали роста показателя лишь на 1,8%.

Оценка снижения объема розничных продаж в декабре была сохранена на уровне 1,1%.

Объем розничных продаж за исключением автомобилей и комплектующих в январе увеличился на 2,3% к предшествовавшему месяцу. В декабре показатель уменьшился на 0,9%, а не на 1,1%, как сообщалось ранее.

Розничные продажи — один из важнейших показателей состояния экономики США, так как на потребительские расходы приходится около 70% ВВП страны. Показатель публикуется министерством торговли США ежемесячно и может служить индикатором потребительского спроса и уровня доверия потребителей к экономике. Учитывая высокую волатильность продаж автомобилей, многие аналитики предпочитают отслеживать динамику розничных продаж без учета этой товарной группы.