МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Нефтесервисная компания из Тюменской области "Ойл Тэк" во вторник в ходе международной выставки EGYPS в Каире заключила с египетскими предприятиями договор на оказание услуг по ремонту скважин, сообщил РИА Новости заместитель губернатора области Андрей Пантелеев. Ливия планирует нарастить добычу нефти

"Был подписан тройственный договор на оказание услуг между нашей компанией "Ойл Тэк" и египетскими Access Middle East Oil Services и F&M, входящими в консорциум добывающих компаний", — сказал Пантелеев.

Он отметил, что в рамках подписанного договора "Ойл Тэк" будет заниматься оказанием сервисных услуг по ремонту скважин.

"Подписание соглашения вызвало интерес и у других компаний", — добавил заместитель губернатора Тюменской области.

Пантелеев подчеркнул, что правительство области возлагает большие надежды на развитие партнерских отношений между компаниями Египта и Тюменского региона, в том числе в рамках реализации соглашения о сотрудничестве, подписанного в прошлом году на промышленно-энергетическом форуме TNF в Тюмени между ассоциацией "Нефтегазовый кластер", Российско-египетским деловым советом и Торгово-промышленной палатой Тюменской области.

Шестая международная нефтегазовая выставка EGYPS проходит в египетской столице Каире 13-15 февраля. В ней принимают участие свыше 32 тысяч представителей нефтяного и газового секторов из разных стран.