Тюменская компания "Ойл Тэк" договорилась о сотрудничестве с предприятиями из Египта
МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Нефтесервисная компания из Тюменской области "Ойл Тэк" во вторник в ходе международной выставки EGYPS в Каире заключила с египетскими предприятиями договор на оказание услуг по ремонту скважин, сообщил РИА Новости заместитель губернатора области Андрей Пантелеев.
"Был подписан тройственный договор на оказание услуг между нашей компанией "Ойл Тэк" и египетскими Access Middle East Oil Services и F&M, входящими в консорциум добывающих компаний", — сказал Пантелеев.
Он отметил, что в рамках подписанного договора "Ойл Тэк" будет заниматься оказанием сервисных услуг по ремонту скважин.
"Подписание соглашения вызвало интерес и у других компаний", — добавил заместитель губернатора Тюменской области.
Пантелеев подчеркнул, что правительство области возлагает большие надежды на развитие партнерских отношений между компаниями Египта и Тюменского региона, в том числе в рамках реализации соглашения о сотрудничестве, подписанного в прошлом году на промышленно-энергетическом форуме TNF в Тюмени между ассоциацией "Нефтегазовый кластер", Российско-египетским деловым советом и Торгово-промышленной палатой Тюменской области.
Шестая международная нефтегазовая выставка EGYPS проходит в египетской столице Каире 13-15 февраля. В ней принимают участие свыше 32 тысяч представителей нефтяного и газового секторов из разных стран.
https://1prime.ru/state_regulation/20230215/839814869.html