МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 11,61% на 13 февраля с 11,72% неделей ранее, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". Инфляция в России ускорилась в январе

"На неделе с 7 по 13 февраля 2023 года инфляция замедлилась до 0,18%, в годовом выражении – до 11,61% год к году", — говорится в документе.

Как указано в документе, основной вклад в замедление инфляции на отчетной неделе внесло снижение темпов роста цен на продовольственные товары (до 0,35% после 0,51% неделей ранее) за счет замедления удорожания плодоовощной продукции.

"Также сдерживающее влияние на инфляцию оказало снижение цен в сегменте непродовольственных товаров (минус 0,05% после околонулевого роста цен неделей ранее) при ускорении дефляции на электро- и бытовые приборы", — указали в министерстве.

Что касается сектора услуг, темпы роста цен составили 0,3% при повышении цен на туристические услуги (авиабилеты на внутренние рейсы).

По прогнозу министерства экономического развития, инфляция в текущем году составит 5,5%. Министерство в апреле планирует внести в правительство обновленные данные макропрогноза на текущий и последующие годы. При этом Банк России, который обновил свой среднесрочный прогноз в пятницу, сохранил оценки по инфляции в 2023 году на уровне 5-7%.