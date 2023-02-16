МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Минэкономразвития РФ планирует в течение месяца довести до регионов средства, выделенные правительством России на программу бесплатных школьных поездок в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", сообщили в пресс-службе ведомства. Правительство выделило средства на обустройство центров городов

Ранее в четверг премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил на заседании кабмина, что правительство направляет 1 миллиард рублей на расширение турпрограммы для школьников, предполагающей возможность совершать короткие экскурсионные поездки по родному краю и соседним регионам.

"Субсидию на софинансирование туристических поездок учащихся получат 29 субъектов, а в поездки смогут поехать 200 тысяч школьников 5-9 классов. Финансирование программы в 2023 году расширится в два раза в сравнении с 2022 годом, а география — еще на 11 регионов. Минэкономразвития планирует довести средства в течение месяца", — сообщили в министерстве.

В свою очередь вице-премьер Дмитрий Чернышенко, слова которого приводятся в сообщении, напомнил, что программа, направленная на повышение доступности познавательного туризма для школьников, стартовала в 2022 году. "Решение об увеличении финансирования позволит большему числу ребят путешествовать по родному краю, в том числе выбирать маршруты по военно-историческим местам. Сегодня 29 регионов подключены к ее реализации, рассчитываем, что другие субъекты также присоединятся к ней", — сказал Чернышенко.

Как уточнили в Минэкономразвития, ожидается, что благодаря программе школьники 5-9 классов смогут путешествовать по родному краю и знакомиться с его достопримечательностями. "Поездки предполагаются короткие для комфорта детей при переездах. Выбрать маршрут, экскурсии и гостиницы дети и родители смогут сами, после чего подадут заявку на участие в программе. Ее особенности устанавливают регионы самостоятельно", — пояснили в ведомстве.

В 2022 году на программу было направлено 500 миллионов рублей, в ней приняли участие 100 тысяч школьников из 18 регионов страны.