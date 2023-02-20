МИНСК, 20 фев — ПРАЙМ. Эксперты Евразийского банка развития (ЕАБР) прогнозируют, что по итогам 2023 года инфляция в Белоруссии сложится на уровне 8%, что попадает в интервал показателя, планирующегося и властями страны, следует из обзора ЕАБР. В Казахстане рассказали о планах ЕАБР инвестировать в страну в 2023 году

"Наш базовый прогноз инфляции в Беларуси по итогам 2023 года — 8%", — говорится в опубликованном в понедельник в телеграм-канале ЕАБР обзоре.

Подчеркивается, что "инфляция в Беларуси составила 12% (в годовом выражении – ред.) по итогам января 2023 года после 12,8% (в годовом выражении) в декабре". "Годовая инфляция в стране продолжила снижаться под влиянием эффектов контроля за ценами и слабого потребительского спроса. Ожидается дальнейшее замедление годового темпа роста цен. Во втором квартале показатель может снизиться до уровней ниже 4% (в годовом выражении)", — говорится там же.

Вместе с тем, полагают эксперты ЕАБР, "к концу года годовая инфляция, скорее всего, ускорится на фоне восстановления внутреннего спроса и исчерпания дезинфляционного влияния ценового регулирования".

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в связи с ростом цен в стране распорядился с 6 октября ввести запрет на их повышение, пока не будет выработана система регулирования. Правительство Белоруссии 19 октября подписало постановление о новой системе регулирования цен, которое коснулось и белорусских, и импортных товаров.

Премьер республики Роман Головченко говорил, что власти не намерены отказываться от системы госрегулирования цен, но не исключена ее модернизация. Решение позволило замедлить в стране инфляцию, которая по итогам прошлого года составила 12,8%, что, однако, все равно выше планировавшихся властями 6%. На 2023 год власти Белоруссии запланировали инфляцию в размере 7-8%.