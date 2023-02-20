МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Пользователи Twitter активно начали постить фотоколлажи с президентом США Джо Байденом в Киеве, на них он отлично проводит время — ест мороженное в киевском кафе и "позирует" на фоне местного киоска с кофе. "Какой позор!": британцы в ярости из-за нового пакета помощи Украине

Кроме того, пользователи из Европы и Украины также выкладывали фотоколлажи, где президент США тестирует украинский метрополитен, а также закупается в местном продуктовом магазине.

Тренд подхватили собственно и украинские супермаркеты. Коллаж с президентом США поместили на фоне украинских магазинов, таких как АТБ-маркет, Comfy, линия магазинов Eva, сеть медлабораторий Synevo Ukraine. Байдена также использовали для рекламы магазина очков и закусочной с круассанами.

Байден в понедельник прибыл в Киев с необъявленным визитом. Владимир Зеленский назвал переговоры с ним очень важными и полезными переговоры. В этот же день президент США покинул столицу Украины.