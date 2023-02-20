МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Массовый отъезд жителей Украины, начиная с 2014 года, в том числе и в Россию, и является ответом на вопрос, за кем будущее, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Байден стал объектом рекламы и шуток в Twitter из-за визита в Киев

"В 2001-м население Украины, по данным переписи, было около 48,5 миллиона человек (с учетом тех, кто трудился и тогда за рубежом). Потом, в 2014-м, отпали Крым и Донбасс. Потом началась СВО и активная эмиграция. Как в Европу, так и в Россию. По оценкам различных экспертов, уехало в общей сложности от 15 до 20 миллионов человек", — написал он в своем Telegram-канале.

По мнению Медведева, население Украины сейчас составляет от 20 до 25 миллионов человек и "имеет тенденцию к сокращению".

"Так что танки и снаряды важны, конечно. Но люди, безусловно, важнее. И они неподвластны ни старику из-за океана, ни банде наркоманов с Банковой. Их массовый отъезд и есть ответ на вопрос, за кем будущее", — зампред Совбеза РФ.