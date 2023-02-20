МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Запад исправно дает Киеву оружие и деньги, президент США Джо Байден это и обещал во время своего визита в украинскую столицу, куда приехал с визитом, предварительно получив гарантии сохранности, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Медведев напомнил о массовом отъезде украинцев за рубеж

"Байден, предварительно получив гарантии сохранности, съездил наконец в Киев. Обещал много оружия и клялся в верности неонацистскому режиму до гроба. И, конечно, были взаимные заклинания о победе, которая придёт при наличии новых вооружений и мужественного народа. И вот тут важно отметить, что оружие и деньги Запад действительно поставляет Киеву вполне исправно. В огромных количествах, позволяющих зарабатывать ВПК натовских стран и тырить оружие для продажи террористам по всему свету", — написал он в своем Telegram-канале.

Американский лидер в понедельник прибыл в Киев с необъявленным визитом и встретился с Владимиром Зеленским. Президент США заявил, что Украина получит новый пакет военной помощи на 500 миллионов долларов, о котором будет объявлено во вторник. Он также будет включать реактивные системы залпового огня HIMARS. Зеленский в свою очередь назвал очень важными и полезными переговоры с Байденом. В этот же день президент США покинул Киев.