ДОНЕЦК, 21 фев — ПРАЙМ. В ДНР появится свободная экономическая зона (СЭЗ) с беспрецедентными условиями, заявил председатель правительства республики Виталий Хоценко. Власти утвердили правила обращения за лицензиями на недра в новых регионах

"У нас появится свободная экономическая зона. Беспрецедентная. Таких условий нет нигде. Базовые — это "крымские" условия (по образцу СЭЗ в Крыму — ред.), но только более длинный период", — заявил Хоценко на встрече с делегацией Тульской области.

По его словам, условия работы предприятий в будущей зоне пока обсуждаются. "Для всех (налоги на) имущество, прибыль — все это по нулям. Земля плюс единый социальный налог — обсуждается… Но точно будет лучше, чем в Крыму и зонах, которые действуют в (остальной) России", — отметил премьер.

Он также добавил, что в республике простаивают много мощных предприятий, которые можно восстанавливать.

"Промышленный потенциал очень серьёзный на Донбассе был. Он и сегодня остается мощным. Его нужно догрузить. Ему нужны сильные партнеры, которые обеспечат спрос, может быть, войдут в совместные предприятия с оборудованием, деньгами и так далее, поднимут рынок", — заявил Хоценко.

"Так как много предприятий простаивают, сильных предприятий, мощных, которые можно восстановить, возобновить их деятельность", — отметил он.