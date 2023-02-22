МИНСК, 22 фев — ПРАЙМ. Грузооборот в Белоруссии в 2022 году сократился на 25,4%, сообщает в своем обзоре Евразийский банк развития (ЕАБР). Варшава прокомментировала ввод Минском ограничений для польских грузовиков

"В Беларуси в условиях сокращения грузооборота (-25,4% г/г) происходит переориентация транспортных потоков на Восток", — информирует ЕАБР, подводя итоги 2022 года.

Как поясняют аналитики банка, значительное сокращение грузооборота связано с нарушением транспортно-логистических цепочек, закрытием южной части воздушного пространства России, прекращением перевозок в сообщении с Украиной.

"Это потребовало переориентации транспортных потоков на Восток, введения мер поддержки, снятие барьеров для грузоперевозок и развития транспортной инфраструктуры", — отметили в ЕАБР.

По данным национального статистического комитета Белоруссии, грузооборот страны в 2022 году составил 88,6 миллиарда тонно-километров, или 74,6% к уровню 2021 года.