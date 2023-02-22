МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Совет Федерации ратифицировал Протокол о внесении изменений в соглашение о правилах обращения медицинских изделий в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Взаимная торговля стран ЕАЭС достигла рекорда в 2022 году

Согласно протоколу, до 31 декабря 2023 года продлевается возможность подачи заявления об экспертизе или регистрации медицинского изделия в порядке, предусмотренном законодательством страны-члена ЕАЭС, а также устанавливается, что в таком случае регистрация медизделия проходит по законам государства.

Кроме того, в протоколе прописано его временное применение с даты подписания, а также ретроактивное распространение на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года, указывается в пояснительных материалах. Как отмечается, положения протокола направлены на сохранение национальных систем регистрации медицинских изделий для исключения угрозы дефицита.

Страны-члены ЕАЭС подписали протокол 10 июня 2022 года в Нур-Султане.