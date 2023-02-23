МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Объем розничных продаж в Великобритании почти не изменился в феврале после падения в январе, однако магазины ожидают снижения продаж в марте ввиду того, что подорожание жизни уменьшает располагаемые доходы потребителей. СМИ: британские продуктовые сети ограничили продажу некоторых овощей

Рассчитываемый Конфедерацией британской промышленности (CBI) индекс розничных продаж в феврале вырос до +2 с —23 в январе. Опрошенные Reuters экономисты ожидали, что индекс составит —13.

В то же время индикатор ожиданий в отношении продаж на месяц вперед упал до —18 с —15.

"Хотя розничные продажи… немного превышают сезонные нормы, компании по-прежнему пессимистичны в отношении перспектив своего бизнеса и готовятся к очередному падению продаж в марте", — прокомментировал данные Мартин Сарториус, главный экономист CBI.