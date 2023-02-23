Индекс розничных продаж в Великобритании вырос в феврале
CBI: индекс розничных продаж в Великобритании вырос в феврале до +2 с — 23 в январе
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МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Объем розничных продаж в Великобритании почти не изменился в феврале после падения в январе, однако магазины ожидают снижения продаж в марте ввиду того, что подорожание жизни уменьшает располагаемые доходы потребителей.
Рассчитываемый Конфедерацией британской промышленности (CBI) индекс розничных продаж в феврале вырос до +2 с —23 в январе. Опрошенные Reuters экономисты ожидали, что индекс составит —13.
В то же время индикатор ожиданий в отношении продаж на месяц вперед упал до —18 с —15.
"Хотя розничные продажи… немного превышают сезонные нормы, компании по-прежнему пессимистичны в отношении перспектив своего бизнеса и готовятся к очередному падению продаж в марте", — прокомментировал данные Мартин Сарториус, главный экономист CBI.