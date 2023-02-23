Байден выдвинул кандидатуру экс-руководителя Mastercard на пост главы ВБ
Байден выдвинул кандидатуру экс-руководителя Mastercard Банги на пост главы Всемирного банка
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ВАШИНГТОН, 23 фев — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден выдвинул бизнесмена индийского происхождения Аджая Бангу на освобождающийся вскоре пост главы Всемирного банка, сообщил Белый дом.
Банга сейчас работает вице-президентом инвестиционной компании General Atlantic, а до этого возглавлял оператора платежной системы Mastercard.
"Аджай обладает уникальными способностями, чтобы возглавить Всемирный банк в этот критический момент истории. В течение трех десятилетий он строил успешные глобальные компании и управлял ими, создавая рабочие места и приводя инвестиции в развивающиеся страны", — заявил Байден.
Американцы традиционно возглавляют Всемирный банк, европейцы – Международный валютный фонд.
Нынешний президент Всемирного банка Дэвид Малпасс на прошлой неделе объявил о своей отставке до конца нынешнего финансового года.