ВАШИНГТОН, 23 фев — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден выдвинул бизнесмена индийского происхождения Аджая Бангу на освобождающийся вскоре пост главы Всемирного банка, сообщил Белый дом. США предложат своего кандидата на пост главы Всемирного банка

Банга сейчас работает вице-президентом инвестиционной компании General Atlantic, а до этого возглавлял оператора платежной системы Mastercard.

"Аджай обладает уникальными способностями, чтобы возглавить Всемирный банк в этот критический момент истории. В течение трех десятилетий он строил успешные глобальные компании и управлял ими, создавая рабочие места и приводя инвестиции в развивающиеся страны", — заявил Байден.

Американцы традиционно возглавляют Всемирный банк, европейцы – Международный валютный фонд.

Нынешний президент Всемирного банка Дэвид Малпасс на прошлой неделе объявил о своей отставке до конца нынешнего финансового года.